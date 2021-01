Vasco x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após empatar na última rodada, o Vasco recebe o Bahia neste domingo, às 16h, em São Januário, em jogo válido pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Vasco x Bahia terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para os estados do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal e para a cidade de Juiz de Fora-MG). O canal Premiere também exibe o duelo. O Estadão fará tempo real do jogo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (de Brasília), em São Januário.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Juninho (Lucas Fonseca) e Matheus Bahia; Gregore, Ramon e Ronaldo; Rossi, Gilberto e Thiago. Técnico: Dado Cavalcanti.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Vasco vem de empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, enquanto o Bahia vem de vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, em casa.