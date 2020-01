Vasco x Bangu: onde assistir ao jogo pelo Carioca

Vasco e Bangu estreiam no Campeonato Carioca neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio de São Januário. O confronto é válido pela Taça Guanabara, o primeiro turno do estadual e terá transmissão na TV e pela internet. Saiba mais sobre o Carioca 2020.

Vasco x Bangu: onde assistir ao vivo

O torcedor pode assistir ao jogo pelo canal Premiere. Outra opção é a transmissão ao vivo pelo site e aplicativo Premiere Play e há também a possibilidade de acompanhar a partida pelo tempo real do Estado.

A equipe do Vasco está no Grupo B, ao lado de Fluminense, Macaé, Madureira, Resende e Volta Redonda. Já o Bangu aparece no Grupo A, que conta também com Boavista, Botafogo, Cabofriense, Flamengo e Portuguesa.