Vasco x Botafogo: onde assistir, horário e últimos resultados

Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, para o segundo jogo da quarta fase da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão pela TV aberta e fechada.

Vasco x Botafogo: onde assistir

Os torcedores podem acompanhar o confronto ao vivo pelo TV Globo, que transmite o jogo para o Rio de Janeiro e parte da rede. O canal SporTV também exibirá a partida. Outra alternativa é a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 21h30, horário de Brasília.

Últimos resultados

O Vasco tentará vencer o clássico para se manter firme na competição. No jogo de ida, a equipe cruzmaltina perdeu por 1 a 0. No Brasileirão, o time vem de uma derrota para o Coritiba, que estava na zona de rebaixamento.

O Botafogo, que superou seu adversário na última semana, possui a vantagem do placar. No entanto, a má sequência no Campeonato Brasileiro pode atrapalhar os planos de Paulo Autuori. A equipe empatou com o Santos na última rodada e já não vence faz seis jogos no torneio de pontos corridos.