Vasco x Ceará: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Para tentar se afastar da zona de rebaixamento, Vasco e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, às 18h, em São Januário, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. É possível assistir ao vivo ao jogo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Vasco x Ceará terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO

Vasco: Lucão; Miranda, Jadson e Ricardo; Léo Matos, Marcos Junior, Léo Gil e Henrique; Vinícius, Cano e Gustavo Torres. Técnico: Ricardo Sá Pinto

Ceará: Fernando Prass (Richard); Samuel Xavier, Luiz Otávio, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Fernando Sobral, Léo Chú e Vina; Cléber. Técnico: Guto Ferreira

HORÁRIO

A partida será às 18h, horário de Brasília, desta segunda-feira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Vasco entra na rodada na 17ª posição, com 24 pontos. O time carioca vem de uma sequência de três empates. No Brasileiro, ficou no 1 a 1 com o Vasco, mesmo placar do duelo com o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana.

O Ceará é o 15º, com 26 pontos, e também empatou as três últimas partidas. A equipe de Guto Ferreira tropeçou em casa e ficou no 1 a 1 com o São Paulo.