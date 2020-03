Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário da partida

Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo, pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O confronto, que será disputado no estádio do Maracanã, vai ter transmissão na TV fechada.

Vasco x Fluminense: onde assistir?

O clássico terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também vai fazer transmissão em seu site e aplicativo. O Estado fará transmissão em tempo real.

Horário

O clássico será disputado às 18h deste domingo, no Maracanã.

Informações das equipes