Vasco x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos no campeonato, Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 20h30, em São Januário, em duelo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV.

DATA

O clássico será neste domingo, às 20h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Vasco x Fluminense terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Vasco : Fernando Miguel; Miranda, Marcelo Alves e Leandro Castan; Léo Matos, Léo Gil, Andrey, Benítez e Neto Borges; Talles Magno e Cano. Técnico : Ricardo Sá Pinto.

Fluminense : Marcos Felipe (Muriel); Igor Julião, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio (Danilo Barcelos); Hudson, Martinelli (Yuri) e Nenê; Wellington Silva, Michel Araújo e Marcos Paulo. Técnico : Marcão.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Vasco vem de derrota. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico português Ricardo Sá Pinto perdeu para o Grêmio, em Porto Alegre, por 4 a 0 e se afundou no Z-4. Já o Fluminense vem de vitória. No último fim de semana, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Athletico-PR, em casa, por 3 a 1 e se aproximou do G-4.