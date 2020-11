Vasco x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Vasco e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, em São Januário, em partida adiada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real. Confira as principais informações da partida.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 19 horas, horário de Brasília

ONDE ASSISTIR

É possível assistir Vasco x Fortaleza pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Werley, Ricardo e Neto Borges; Andrey, Léo Gil e Benítez; Cano, Talles Magno. Técnico: Ricardo Sá Pinto

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, João Paulo e Carlinhos; Juninho, Felipe, Ronald, Romarinho; David e Bergson. Técnico: Marcelo Chamusca

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Vasco entra na rodada com 22 pontos e na briga para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe carioca vem de vitória por 2 a 0 sobre o Sport.

Já o Fortaleza soma 24 pontos e também precisa do resultado para não se aproximar do Z-4 e conseguir tentar uma aproximação do G-6. NA rodada passada, a equipe cearense estreou o técnico Marcelo Chamusca com derrota por 3 x 2 para o São Paulo.