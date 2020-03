Vasco x Goiás: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O Vasco recebe o Goiás nesta quinta-feira, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

Vasco x Goiás: onde assistir

É possível assistir Vasco x Goiás ao vivo pelo canal SporTV e Premiere, que também vão fazer transmissão em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações das equipes

O jogo de volta está marcado para acontecer no dia 18 de março, quarta-feira, no estádio Olímpico, em Goiânia. Na rodada passada, o time carioca derrotou o ABC por 1 a 0 e o Goiás bateu o Santo André por 2 a 0.