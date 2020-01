Vasco x Grêmio: onde assistir ao jogo da Copinha

Um clássico do futebol brasileiro vai definir um dos classificados para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vasco e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), em Mogi das Cruzes) em duelo válido pelas quartas de final da competição. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV e na internet.

Vasco x Grêmio: onde assistir ao vivo

O torcedor pode assistir ao confronto pelo canal SporTV e também pelo site e aplicativo SporTV Play. O classificado vai enfrentar na semifinal o vencedor de Oeste x São Paulo, que também jogam neste sábado, às 21h30.

Para se classificar nas oitavas, os dois times fizeram placares elásticos. O Grêmio goleou o Atlético-MG por 4 a 1, enquanto o Vasco venceu de virada o Goiás por 4 a 2. Vale lembrar que a decisão da Copinha acontecerá no dia 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu.