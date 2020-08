Vasco x Grêmio: onde assistir, escalação e horário do jogo

Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h, no Estádio de São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão na TV aberta, fechada e no pay-per-view.

Vasco x Grêmio: transmissão

É possível assistir ao vivo ao duelo pela TV Globo (para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), SporTV e Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

A definir

Horário

O jogo será às 16h, horário de Brasília, neste domingo.

Classificação

O Vasco lidera o Brasileirão com 100% de aproveitamento em três jogos. Na rodada passada, o time comandado por Ramon Menezes derrotou o Ceará por 3 a 0 e chegou aos nove pontos. O Grêmio vem de um empate fora de casa por 1 a 1 com o Flamengo. A equipe de Renato Gaúcho está na 7ª colocação, com seis pontos.