Vasco x Itapirense: onde assistir ao jogo da Copinha

O Vasco enfrenta o Itapirense nesta sexta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), em Itapira, na briga para garantir a classificação no Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão na TV fechada e online.

Itapirense x Vasco: transmissão ao vivo

O Vasco entra em campo na segunda colocação, com quatro pontos, enquanto o Itapirense aparece na liderança, com seis. O Jacuipense é o terceiro com um e o Carajás tem zero. Ambos se enfrentam também nesta sexta, às 17h (horário de Brasília).

Itapirense x Vasco terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e também é possível assistir online pelo site e aplicativo SporTV Play. Quem passar em primeiro no grupo vai enfrentar o Náutico na segunda fase. Já o segundo colocado irá encarar o Criciúma.

Confira todos os jogos que serão realizados nesta sexta-feira

12h45 Vitória da Conquista (BA) x Trem (AP)

13h00 Canaã (BA) x São Caetano

13h00 Coritiba (PR) x São Bento

14h45 Trindade (GO) x Sergipe (SE)

15h15 Nacional x Ceará (CE)

15h15 Portuguesa x CSA (AL)

17h00 Carajás (PA) x Jacuipense (BA)

17h00 Oeste x Cruzeiro (MG)

19h15 Itapirense x Vasco (RJ)

19h15 Operário Ferroviário (PR) x Palmeira (RN)

21h30 EC São Bernardo x São Paulo