Vasco x Macaé: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

Defensor do retorno do futebol no Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Macaé neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em São Januário, no jogo que marca a volta das equipes no Campeonato Carioca.

Vasco x Macaé: onde assistir

O torcedor pode assistir ao vivo ao confronto pelo canal Premiere. A TV Globo ainda não confirmou a transmissão para o Rio de Janeiro. O Estadão vai fazer tempo real do confronto.

Horário de Vasco x Macaé

A partida será realizada às 16h.

O Vasco, ao lado do Flamengo, defendeu com unhas e dentes o retorno do Campeonato Carioca, enquanto Botafogo e Fluminense sempre se posicionaram contra. O time comandado pelo técnico Ramon Menezes aparece na penúltima posição (quinta posição) do Grupo B da Taça Rio, com apenas dois pontos em três jogos disputados.

Já o Macaé aparece logo acima, com três pontos e na última rodada, disputada dia 14 de março, derrotou o Resende por 1 a 0. Já o Vasco perdeu em casa para o Fluminense por 2 a 0.