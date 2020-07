Vasco x Madureira: onde assistir ao vivo, escalação e horário

O Vasco enfrenta o Madureira nesta quinta-feira pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida será realizada às 20h, no Estádio São Januário. É um confronto direto de dois times que lutam pela classificação para a próxima fase.

Onde assistir Vasco x Madureira?

É possível assistir ao vivo ao jogo pelo canal Premiere, que também fará transmissão online pelo Premiere Play. Outra opção é acompanhar o tempo real do Estadão.

Horário do jogo

A partida está marcada para ter início às 20h, horário de Brasília.

Escalação de Vasco x Madureira

A definir

O Grupo B da Taça Rio vai para a última rodada da fase de grupos com cinco dois seis times tendo chances de classificação. O Vasco aparece na quarta posição, com cinco pontos. Para avançar, precisa vencer e torcer para o Volta Redonda perder para o Resende. O Madureira aparece em terceiro, com seis pontos, e vive situação parecida com a do Vasco. Precisa ganhar e torcer contra o Volta Redonda.

Na rodada passada, a primeira pós-pandemia, o Vasco derrotou o Macaé em casa por 3 a 1 e o Madureira tropeçou em seus domínios diante do Resende, com derrota por 2 a 0.