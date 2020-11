Vasco x Palmeiras: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Sob o comando de treinadores portugueses, Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h, em São Januário, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

Vasco x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil, menos Rio Grande do Sul e Coritiba). Também é possível assistir ao vivo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Miranda, Ricardo e Henrique; Léo Gil, Benítez e Andrey; Talles Magno, Ribamar e Vinícius. Técnico: Ricardo Sá Pinto

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Gabriel Veron e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

ARBITRAGEM

Árbitro : Anderson Daronco-RS

: Anderson Daronco-RS Assistentes : Rafael da Silva Alves-RS e Michael Stanislau-RS

: Rafael da Silva Alves-RS e Michael Stanislau-RS Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins-RS

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras aparece na 7ª colocação, com 28 pontos. Já o Vasco é o 16º, com 19 pontos. Será o segundo jogo do técnico Abel Ferreira no comando da equipe alviverde e o duelo será justamente contra um treinador português, Ricardo Sá Pinto. Na rodada passada, o Palmeiras derrotou o Atlético-MG por 3 a 0 e o Vasco empatou em 1 a 1 com o Goiás.