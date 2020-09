Vasco x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalação e classificação

O Vasco tenta esquecer a eliminação da Copa do Brasil com uma vitória sobre o Red Bull Bragantino neste domingo, às 11h, em São Januário. O confronto entre cariocas e paulistas vai passar no pay-per-view.

Vasco x Bragantino: transmissão

É possível assistir ao jogo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Classificação das equipes

O Vasco entra na rodada ocupando a quinta colocação, com 17 pontos. Na rodada passada, a equipe do técnico Ramon Menezes perdeu fora de casa para o Coritiba por 1 a 0. E no meio da semana, ficou no empate sem gols com o Botafogo, resultado que o eliminou da Copa do Brasil.

Já o Bragantino tenta iniciar uma arrancada para deixar a parte debaixo da tabela. A equipe do interior paulista é apenas a 17ª colocada, com 10 pontos, e na rodada passada derrotou o Ceará por 4 a 2, em jogo disputado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.