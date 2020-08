Vasco x São Paulo: onde assistir, classificação e escalação

Um dos clássicos do futebol brasileiro, Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio de São Januário, no Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É possível assistir ao vivo ao duelo pela TV aberta, fechada e pay-per-view.

Onde assistir ao vivo São Paulo x Vasco?

O jogo terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo e Rio de Janeiro), SporTV e Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

Classificação

Vasco e São Paulo estrearam no Brasileirão na rodada passada com vitória. No Morumbi, o time de Fernando Diniz derrotou o Fortaleza por 1 a 0 e na equipe de Ramon Menezes bateu o Sport por 2 a 0 em São Januário.

Escalação

Definição será nesta sexta-feira. A matéria será atualizada assim que os times forem definidos.

Próximos jogos

As duas equipes vão a campo na quinta-feira. O São Paulo receberá o Bahia, no Morumbi e o Vasco vai até Fortaleza encarar o Ceará, no Castelão. Os dois jogos serão às 20h.