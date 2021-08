Vasco x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo vai a São Januário para enfrentar o Vasco e permanecer vivo na Copa do Brasil. O time paulista venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e tem a vantagem do empate. Ele até pode perder por um gol que seguirá para as quartas de final da competição. O time comandado por Crespo, tem alguns desfalques. Além daqueles que já estavam no departamento médico, Marquinhos fica de fora devido a um estiramento na coxa.

ONDE ASSISTIR

Vasco x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30(de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Vasco: Vanderlei, Léo Matos (Zeca), Ernando (Miranda), Leandro Castan e Zeca (MT); Galarza, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Gabriel Pec (Arthur Sales), Cano (Andrey) e Léo Jabá (Juninho) Técnico: Lisca.

São Paulo: Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Orejuela), Liziero, Nestor, Benítez e Welington; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Vasco vem de derrota no clássico contra o Botafogo por 2 a 0. Já o São Paulo, empatou na última rodada em 0 a 0 com o rival Palmeiras.