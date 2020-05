Veja onde assistir Brasil 1 x 7 Alemanha pela Copa de 2014

Há seis anos, a seleção brasileira protagonizou um de seus maiores vexames (ou o maior) em campo. O time comandado por Luiz Felipe Scolari foi humilhado pela Alemanha e perdeu por 7 a 1, em plena Copa do Mundo e disputada em casa. A partida será retransmitida pela primeira vez na TV brasileira desde o dia 8 de julho de 2014, data do confronto realizado no Mineirão.

O jogo era válido pela semifinal da Copa do Mundo. Após aquela partida, muitos jogadores do Brasil perderam o crédito com a torcida e alguns nem voltaram mais para a seleção. Felipão deixou o cargo pouco depois do Mundial. O Brasil terminou em quarto, já que depois da Alemanha, foi derrotado na decisão do 3º lugar para a Holanda.

Onde assistir Brasil x Alemanha?

O torcedor brasileiro pode assistir ao histórico jogo neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no canal SporTV. A emissora tem transmitido quase todos os jogos do Brasil naquele Mundial. A exceção será o confronto que valia o terceiro lugar contra a Holanda.

