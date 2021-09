Venezuela x Argentina: onde assistir, horário e escalação das equipes

Motivada pela conquista do título da Copa América sobre o Brasil, a Argentina visita a Venezuela nesta quinta-feira, em Caracas. O jogo, válido pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar, acontece às 21h. Liderada por Messi, a equipe albiceleste segue perseguindo a seleção brasileira na vice-liderança, com 12 pontos. Mal na disputa, os venezuelanos ocupam apenas a nona colocação, com 4.

ONDE ASSISTIR

Venezuela x Brasil terá transmissão ao vivo pelo SporTV 3. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Caracas, na capital venezuelana.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Venezuela : Faríñez; Rosales, Ferraresi, Villanueva, Velázquez e Chancellor; Otero, Rincón e Moreno; Josef Martínez e Rondón. Técnico : Leonardo González.

: Faríñez; Rosales, Ferraresi, Villanueva, Velázquez e Chancellor; Otero, Rincón e Moreno; Josef Martínez e Rondón. : Leonardo González. Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Acuña; Lo Celso, Paredes e De Paul; Di María, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelas Eliminatórias, a Argentina vem de empate por 2 a 2 com a Colômbia, fora de casa. A Venezuela também vem de empate, mas sem gols, com o Uruguai, em casa.