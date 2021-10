Venezuela x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira volta aos gramados, nesta quinta-feira, às 20h30, em visita à Venezuela, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Na última Data Fifa, os comandados de Tite venceram os jogos com Chile e Peru, porém tiveram de enfrentar a polêmica suspensão do clássico com a Argentina, após atletas do país vizinho descumprirem normas sanitárias.

A situação da seleção venezuelana é oposta. Ocupando a última posição do torneio, a equipe ‘Vinotinto’ perdeu seus três últimos compromissos, diante de Argentina, Peru e Paraguai. Após a saída do técnico português José Peseiro, Leonardo González assumiu o comando técnico, mas precisa de pontos para se manter no cargo.

ONDE ASSISTIR

Venezuela x Brasil terá transmissão da TV Globo e do SporTV. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes do encontro.

HORÁRIO E LOCAL

A partida será disputada em Caracas, no estádio Olímpico de la UCV (Universidad Central de Venezuela). A bola rola às 20h30 (horário de Brasília).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Venezuela: Fariñez; Rosales; Ferrarsei, Chancellor, Óscar González; José Martínez e Moreno; Bello, Soteldo e Peñaranda; Aristeguieta. Técnico: Leonardo González

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Gerson, Éverton Ribeiro e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus e Gabigol. Técnico: Tite.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Líder das Eliminatórias, com 100% de aproveitamento, o Brasil vem de duas vitórias, mas ainda não convenceu desde a derrota para a Argentina na final da Copa América. Já a Venezuela não vence desde novembro de 2020, quando derrotou o Chile