Vida nova para o Palmeiras

Eliminado no Campeonato Paulista e ainda com todos os traumas de 2009 rondando o Palestra Itália, o Palmeiras não tinha outra alternativa a não ser uma boa vitória nesta quinta-feira, 15, sobre o Atlético Paranaense. O 1 a 0 no placar não traduz exatamente o que foi o jogo. O time do técnico Antônio Carlos criou chances de gol e já dá sinais de melhora.

A semana de treinamento na Academia de Futebol fez bem ao elenco. Jogadores entrosados e dispostos a lutar pela vitória fazem o torcedor ter esperanças melhores não só para a Copa do Brasil como para o Campeonato Brasileiro que está por vir.

“Foi uma vitória para superar as desconfianças, mas ainda não decidimos nada”, disse o volante Pierre. “O Palmeiras foi uma equipe segura”, completa o meia Diego Souza. Esse é o novo Palmeiras, que ainda precisa confirmar a classificação às quartas de final em 21 deste mês, na Arena da Baixada.