A evolução do Itaquerão – que já alcançou a marca de 84% de suas obras concluídas – pode agora ser vista em um vídeo com pouco mais de um minuto de duração. Utilizando o recurso de imagem acelerada (time lapse), a Odebrecht Arenas apresenta o andamento da obra desde o início, com o terreno da zona leste de São Paulo ainda desocupado, até o estágio atual da obra.