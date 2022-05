Villarreal x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

Nesta terça-feira, o primeiro finalista da Liga dos Campeões será conhecido. O Villarreal recebe o Liverpool, às 16h (horário de Brasília), no estádio La Cerámica, na Espanha, na partida de volta das semifinais do torneio continental. O jogo de ida, realizado em Anfield na última semana, acabou com vitória de 2 a 0 da equipe inglesa.

Em busca da primeira final de Liga dos Campeões da história, o Villarreal contará com o apoio de 23 mil torcedores em sua casa. Porém, a equipe de Unai Emery precisará quebrar um incômodo tabu: vencer o Liverpool por mais de dois gols de diferença, algo que ainda não aconteceu nesta temporada. Para isso, o técnico espanhol já afirmou que precisa de uma “partida perfeita” de seus comandados.

Do outro lado do confronto, Jürgen Klopp busca levar o Liverpool para sua terceira final nas últimas cinco edições da competição continental. Com a vantagem construída na ida, a equipe pode sair derrotada por um gol de diferença que ainda assim avança para a finalíssima, marcada para o dia 28 de maio, em Paris, no Stade de France. A partida seria realizada em São Petesburgo, na Rússia, mas foi retirada do pais após invasão do país de Vladimir Putin à Ucrânia.

ONDE ASSISTIR

Villarreal x Liverpool terá transmissão ao vivo no TNT (TV fechada) e no HBO Max (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h00 (horário de Brasília), no estádio La Cerámica, na Espanha.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

VILLARREAL : Rulli; Foyth, Albiol, Torres e Estupiñán; Parejo, Capoue e Coquelin; Lo Celso, Alcácer e Danjuma. Técnico : Unai Emery

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Keita, Fabinho e Thiago; Salah, Jota, Mané. Técnico: Jürgen Klopp

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último sábado, fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, o Villarreal foi derrotado pelo Alavés por 2 a 1. Já o Liverpool, que segue na briga com o Manchester City pelo título do Campeonato Inglês, venceu o Newcastle, fora de casa, por 1 a 0.