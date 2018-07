Visita virtual ao Itaquerão

A Odebrecht Infraestrutura, empresa responsável pela execução do Itaquerão, disponibiliza em seu site várias maneiras de fazer uma visita virtual ao futuro estádio do Corinthians, que será sede da abertura da Copa do Mundo de 2014.

No site, é possível ver imagens geradas por uma câmera online, a maquete em 3D do estádio, fotos, vídeos e até mesmo uma “visita 360º”, em que se pode girar imagens recentes da obra para todos os lados.

CLIQUE AQUI para fazer a visita virtual.