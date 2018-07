Ser técnico do The Ultimate Fighter Brasil mexeu com Vitor Belfort. Aos 35 anos, ele conta que é parado nas ruas por senhoras e crianças e por causa disso mudou sua intenção de pendurar as luvas. “Eu iria fazer mais três lutas e me aposentar. Mas depois da repercussão do TUF, decidi que vou até aos 40 anos”, revela.