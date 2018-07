Vitor Belfort, técnico do time verde no The Ultimate Fighter Brasil e lutador de MMA, entra no palco e é recebido por Paula Sack e José Cirilo, diretor de marketing da P&G. Ele vai estrelar uma nova campanha publicitária, da Gillette. “Quando faz uma coisa que gosta e acredita, fica fácil e as coisas saem naturalmente”, diz Vitor, que está com uma proteção na mão esquerda – ele se machucou e teve de desistir de enfrentar Wanderlei Silva.