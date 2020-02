Vitória x Bahia: onde assistir à partida pelo Campeonato Baiano

Vitória e Bahia e se enfrentam neste domingo, às 16h, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. A partida vale a liderança da competição e será realizada no estádio Barradão, em Salvador.

Onde assistir Vitória x Bahia?

É possível assistir ao clássico baiano pelo SporTV (exceto Bahia), TV Globo (apenas para a Bahia) e Premiere (para todo o Brasil).

As duas equipes estão com 11 pontos e dividem a liderança do Campeonato Baiano. O Bahia aparece na primeira colocação pelos critérios de desempate. Na última rodada, o Vitória bateu o Atlético por 2 a 1 e o Bahia fez 3 a 1 no Jacobina.