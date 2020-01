Vitória x Fortaleza: onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Vitória e Fortaleza se enfrentam neste sábado pela Copa do Nordeste em duelo que será disputado no estádio Barradão, às 16h (horário de Brasília) e marca a estreia das duas equipes na competição. A partida terá transmissão pela internet.

Vitória x Fortaleza: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming Live FC. Saiba mais sobre a Copa do Nordeste.

As equipes se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Nordeste. O Fortaleza pelo Grupo A e o Vitória pelo Grupo B. Esse também será o primeiro jogo do Fortaleza na temporada 2020. Já o seu rival, vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Jacobina, pelo Campeonato Baiano.