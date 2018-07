Foram apenas oito minutos em campo. Mas foi o suficiente para dar novo ânimo ao atacante Adriano. O polêmico jogador voltou aos gramados na noite da última quinta-feira, ao defender as cores do Atlético Paranaense no jogo contra o The Strongest, pela Copa Libertadores, e não escondeu a empolgação por disputar novamente e já fala em retornar à seleção brasileira.

