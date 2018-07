Você acha que as medidas criadas serão o suficiente para coibir a violência nos estádios?

A reunião comandada pelo governo federal com representantes do Ministério Público, poder Judiciário, Justiça Desportiva, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e federações determinou um conjunto de nove medidas para tentar reduzir conflitos nos estádios. A implementação, porém, dependerá ainda de detalhamentos técnicos e reuniões com outros órgãos competentes. Entre as medidas anunciadas está a unificação de cadastro de torcedores “brigões” barrados de frequentar estádios e perda de pontos dos times envolvidos. Leia mais…

Confira as nove medidas criadas:

1 – Criar guia com procedimentos de segurança para atividades esportivas

2 – Ter juizados de torcedores nos estádios

3 – Criar delegacias especiais nos estádios destinadas aos torcedores

4 – Criar cadastro de torcedores briguentos

5 – Responsabilizar os clubes, com perde de pontos

6 – Integrar as policias nos estádios

7 – Modernizar estádios e arenas seguindo ‘padrão FIFA’

8 – Criar câmara do Ministério da Justiça para tratar da segurança de eventos esportivos

9 – Discutir regras para a segurança privada no futebol

