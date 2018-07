Você acha que Dunga já conseguiu recuperar o prestígio da seleção?

Dunga conseguiu mais duas vitórias com a seleção brasileira. Depois de estrear com bons resultados diante de Colômbia e Equador, com vitórias simples de 1 a 0, o treinador que assumiu o posto depois da Copa do Mundo, voltou a festejar boas apresentações. Ganhou da Argentina no Superclássico das Américas, com Messi e Dí Maria, em campo, e nesta terça-feira, faturou o Japão, com quatro gols de Neymar, nos 4 a 0 em Cingapura. Dessa forma, o Brasil com Dunga soma quatro vitórias em quatro jogos. Os próximos adversários serão a Turquia, dia 12, e a Áustria, dia 18 de novembro.

