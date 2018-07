Com a derrota para o Náutico por 1 a 0 na 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deu mais um passo rumo à Série B. Com 26 pontos, nove atrás do Bahia, que ocupa a 16.ª colocação na tabela, o time de Gilson Kleina tem apenas oito rodadas para evitar a queda.[poll id=”345″]