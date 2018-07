Dirigentes do Milan querem se livrar de Robinho. Não de graça, mas por R$ 20 milhões – pedida que pode baixar. O vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani, está no Brasil e vai se reunir com o Flamengo para tentar fechar o negócio. O Santos também pode ser a nova casa do jogador, que neste sábado foi vaiado pela torcida milanesa após derrota do time para a Roma.

