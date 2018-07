A Portuguesa foi rebaixada para a Série B do Brasileirão em 2014 depois que um julgamento, nesta segunda, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, declarou o clube culpado por ter escalado irregularmente o jogador Héverton, na última rodada do Brasileirão. A pena, também aplicada ao Flamengo pelo mesmo motivo, retirou quatro pontos do clube e beneficiou o Fluminense, que permanece na elite no ano que vem.

