Você considera justa a punição ao Corinthians?

A Conmebol agiu rápido e definiu que o Corinthians não poderá jogar com a presença de torcida em seu campo, por causa da morte do garoto de 14 anos na Bolívia. Fora de casa, o time brasileiro também não terá cota de ingressos. A resolução da Conmebol, com base na súmula do árbitro Carlos Vera, tem caráter cautelar e valerá até que se tome uma decisão final sobre o caso, em um prazo máximo de 60 dias. Essa medida foi aplicada após a morte de Kevin Douglas Beltrán Espada na partida contra o San José. O jovem torcedor foi atingido por um sinalizador que partiu da torcida corintiana no Estádio Jesus Bermúdez, na noite da última quarta-feira, em Oruro.

