Você é a favor da interdição das obras na Arena Amazônia?

A Justiça do Trabalho interditou, neste sábado, as obras da Arena Amazônia, um dos palcos da Copa do Mundo de 2014. A decisão foi tomada horas depois das mortes dos trabalhadores Marcleudo de Melo Ferreira, que caiu de uma altura de 35 metros quando instalava os refletores no estádio, e José Antônio da Silva Nascimento, de 49 anos, que sofreu um enfarte. Foi a terceira morte na Arena Amazônia e a sexta nas obras dos estádios para o Mundial.

A tragédia foi noticiada em diversos veículos do exterior e ocorreu menos de um mês após o acontecimento na Arena Corinthians, em São Paulo, onde dois operários morreram em um acidente causado pela queda de um guindaste.

