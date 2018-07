Você já presenciou alguma briga no estádio?

Os confrontos entre torcidas marcaram o Campeonato Brasileiro em 2013. Neste domingo, na Arena Joinville, o País, atônito, assistiu à briga entre torcedores do Atlético-PR e do Vasco. Os incidentes ocorreram em mais seis partidas do Brasileirão.

O primeiro deu-se no jogo Flamengo e São Paulo, no entorno do Estádio Mané Garrincha. Brasília também presenciou, depois, um confronto entre corintianos e vascaínos.

Nos clássicos, mais brigas. No dia 13 de outubro, os incidentes ocorreram nas partidas São Paulo e Corinthians, no Mineirão, e Atlético-MG e Cruzeiro, na Arena Independência. Na semana anterior, em 6 de outubro, vários torcedores de ambos os times ficaram feridos num clássico entre Atlético Paranaense e Coritiba.

Torcedores do Goiás também brigaram entre si na arquibancada do Serra Dourada durante o jogo com o Internacional. O atacante Walter se revoltou com os brigões e não comemorou um gol que marcou em protesto contra o comportamento dos vândalos.

