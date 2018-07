Wanderlei Silva defende Anderson Silva em meio a polêmica de doping

O ex-lutador do UFC Wanderlei Silva, um dos principais nomes na história do MMA, saiu em defesa de Anderson Silva – acuado em meio ao recente caso de doping – em vídeo publicado na sua página oficial do Youtube. O “Cachorro Louco”, como era conhecido no octógono, exaltou o currículo de “Spider”, afirmando que graças a Anderson Silva o esporte atingiu grande visibilidade não apenas no Brasil, mas também no mundo. Wanderlei chegou a defini-lo como um “Bruce Lee moderno”.