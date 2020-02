Watford x Liverpool: onde assistir à partida pelo Campeonato Inglês

Líder com sobras do Campeonato Inglês, o Liverpool visita o Watford neste sábado, às 14h30, no estádio Vicarage Road, pela 28ª rodada da competição.

Onde assistir Watford x Liverpool?

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil. Também será possível assistir ao vivo pelo site e aplicativo da emissora e o Estado fará tempo real.

O Liverpool lidera a competição com 79 pontos, 12 a mais que o Manchester City, segundo lugar. Já o Watford é apenas o penúltimo colocado, com 24 pontos.