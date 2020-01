West Ham x Liverpool: onde assistir ao jogo

O Liverpool visita o West Ham nesta quarta-feira, às 16h45, em duelo adiado da 18ª rodada do Campeonato inglês. Será possível assistir ao jogo pela TV fechada e internet.

Onde assistir ao jogo do Liverpool?

A partida terá transmissão da ESPN Brasil e uma outra opção é ver online pelo aplicativo Watch ESPN.

Com 16 pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Liverpool entra em campo em busca da 14ª vitória consecutiva no Inglês. O time faz campanha impressionante e alcançou 67 pontos de 69 possíveis até aqui. O Manchester City, com um jogo a mais, aparece em segundo lugar com 51.

O West Ham está na briga contra o rebaixamento. A equipe ocupa atualmente a 17ª colocação com os mesmos 23 pontos do Bournemouth, que abre o grupo da degola em 18º lugar.