Wolfsburg x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo do Campeonato Alemão

Dando andamento ao Campeonato Alemão, Wolfsburg e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, às 10h30, na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, pela 27ª rodada da competição. Será o segundo jogo das equipes no retorno do torneio, após paralisação em razão do coronavírus.

Wolfsburg x Borussia: onde assistir

É possível assistir ao vivo ao confronto pelo canal Fox Sports, que também fará transmissão em seu aplicativo Fox Play. Além disso, o Estadão fará tempo real da partida.

O Borussia vem de uma contundente goleada de 4 a 0 sobre o Schalke, resultado que o manteve na segunda colocação com 54 pontos, quatro a menos que o líder do Bayern de Munique e dois a mais que o rival Monchengladbach.

Já o Wolfsburg derrotou o Augsburg por 2 a 1 no sábado passado e inicia a rodada na sexta posição, com 39 pontos, 11 atrás do Bayer Leverkusen e dois a mais que Freiburg.

Últimos jogos do Borussia

16/5 – 4 x 0 Schalke (casa)

7/3 – 2 x 1 Monchengladbach (fora)

29/2 – 1 x 0 Freiburg (casa)

22/2 – 2 x 0 Werder Bremen (fora)

14/2 – 4 x 0 Eintracht

Últimos jogos do Wolfsburg