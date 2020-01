Wolverhampton x Liverpool: onde assistir ao vivo ao jogo do Inglês

Por Leandro Silveira

Wolverhampton e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será realizada às 17 horas (horário de Brasília) no Estádio Molineux. É possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde assistir ao vivo Wolverhampton x Liverpool?

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil. Outra opção é assistir online pelo site e aplicativo do Watch ESPN.

Os times chegam para o confronto embalados por vitórias no fim de semana no Campeonato Inglês. No sábado, o Wolverhampton derrotou o Southampton por 3 a 2, mesmo atuando como visitante. Já o Liverpool bateu o Manchester United por 2 a 0 em clássico disputado no domingo, em casa.

Com 34 pontos somados em 23 duelos, o Wolverhampton mira uma vaga nas competições europeias. Já o Liverpool é o líder disparado do Campeonato Inglês com 64 pontos e 13 de vantagem para o segundo colocado Manchester City. No primeiro turno da competição, no Anfield Road, o Liverpool derrotou o Wolverhampton por 1 a 0.