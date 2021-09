Young Boys x Manchester United: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em boa fase no Campeonato Inglês, o Manchester United visita o Young Boys, da Suíça, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. O jogo, válido pela 1ª rodada do Grupo F, acontece às 13h45 (horário de Brasília) e marca a reestreia de Cristiano Ronaldo com a camisa dos “diabos vermelhos” na competição europeia. A chave ainda conta com o Villarreal, da Espanha, e a Atalanta, da Itália.

ONDE ASSISTIR

Young Boys x Manchester United terá transmissão ao vivo pelos canais HBO Max e da TNT. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 13h45 (horário de Brasília), no Stade de Suisse, em Berna.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. Técnico : Ole Gunnar Solskjær.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Manchester United vem de goleada por 4 a 1 diante do Newcastle, em casa, pelo Campeonato Inglês. Já o Young Boys também vem de goleada, por 4 a 0, sobre o Zurique, pela Super Liga Suíça.