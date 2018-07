Zica: “Pug adivinho” aponta Olimpia campeão

Desde que o polvo Paul ganhou destaque durante a Copa da África do Sul, animais que preveem (?) resultados de partidas de futebol têm surgido em várias partes do mundo. Foi assim com o periquito Mani, em Cingapura, também durante a última Copa, e mais recentemente com a anta Baru, na Alemanha – que apontou erroneamente que o Borussia Dortmund venceria a Copa dos Campeões.

No Paraguai, torcedores do Olimpia estão se apegando a mais recente previsão de Tato, o Pug Adivinho, que “previu” que o Olimpia levará a melhor sobre o Atlético-MG na final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira. O cão traz em em seu currículo acertos no clássico entre Olimpia e Cerro Porteño, e no jogo entre Paraguai e Uruguai pela Copa América de 2012.

Veja a a previsão de Tato para a final da Libertadores.