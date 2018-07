Após ganhar um dia de folga ao ser o primeiro a se classificar no Grupo B, a Holanda ganhou a visita de um grande jogador do futebol brasileiro no centro de treinamento.

Ídolo do Flamengo, Zico foi visitar a concentração da seleção holandesa nesta quinta-feira, na Gávea. O ex-jogador posou para fotos com os Sjneider, Van Persie e Robben, e foi presenteado com uma camisa da equipe.