Blog da Marília Ruiz

Marília Ruiz é jornalista há 17 anos, cobriu quatro Copas do Mundo, quatro Eliminatórias de Copa, duas Olimpíadas, dois Pan-Americanos e dezenas de campeonatos Estaduais, Copas do Brasil, Libertadores, Sul-Americanas e Brasileiros. Gosta de futebol e do muito mais que as 17 regras proporcionam.