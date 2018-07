2018 já começou no Morumbi

Os primeiros nomes da lista de dispensa (que incluiu, obviamente, aqueles cujo contrato por “sorte”vai acabar) de Dorival Júnior já estão rabiscados: Lugano, Dênis, Gilberto e Renan Ribeiro estão nela. O São Paulo vai subir um goleiro das categorias de base e assim ter Walter (ainda no Corinthians, frise-se), Sidão e o prata-da-casa para a função. Já para ter Kaká de volta, além de aparar arestas na relação de alguns dirigentes da atual gestão com o ídolo são-paulino, o clube tenta uma parceria que banca-se um salário à altura do jogador. Kaká abriu mão de ganhar muito mais nos EUA, óbvio, mas fechar as contas no azul não tem sido tarefa das mais fáceis.