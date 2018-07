À espera de Rogério e de Neymar

Depois de fazer uma proposta para ter o técnico Rogério Ceni em 2018 e de negociar (com a ajuda do governo do Estado do CE) um amistoso contra o PSG como parte das comemorações do centenário do clube, o novo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, planeja outras opções em caso de receber negativas de ambos.

No caso do ex-são-paulino, Paz disse que “ele tem todo o tempo que quiser para pensar”. Já no caso do time de Neymar, o dirigente admitiu dificuldade financeira para fechar o acordo: “Se não for contra o PSG, será um outro grande adversário internacional.”