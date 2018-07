Depois de Mano, o novo preferido é Abel Braga

O mais novo preferido do Palmeiras para assumir o clube na temporada 2018 é Abel Braga, que delegou para o filho conversar com Alexandre Mattos sobre a proposta.

Abel já disse com todas as letras que prefere cumprir seu contrato com o Fluminense até o final do ano que vem, mas para isso quer garantias do presidente de que não haverá mais atrasos de salários para todos os funcionários.

Outra coisa que o segura bastante no Rio é a sua esposa, que não gostaria de se mudar de lá.