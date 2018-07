E ‘habemus’ plano D

O Palmeiras queria Mano Menezes, mas perdeu a disputa para o Cruzeiro, que renovou o contrato do técnico.

O favorito B, Abel Braga, pediu para responder após o fim do campeonato após se reunir com a direção com do Fluminense. Braga, também, é cortejado pelo Internacional.

O plano C, Jair Ventura, mal foi sondado e já teve o nome cornetado por conselheiros.

O novo favorito para assumir o Palmeiras em 2018 é Roger Machado – a negociação está sendo tocado pelo presidente Mauricio Galiotte.

Apesar dos últimos anos vitoriosos do Palmeiras sob a batuta do gerente de futebol Alexandre Mattos, a verdade é que essa será a sétima troca de treinadores da sua administração.